No livro 1984, George Orwell nos apresenta um governo totalitário, dividido em quatro ministérios. O do Amor, controla e espiona a população. O da Verdade, mente. O da Fartura, privilegia os poderosos. O da Paz, faz a guerra. Assistindo a uma reportagem do Jornal Nacional durante a semana, tive certeza: o nome do mais novo programa do governo federal foi inspirado nessa mesma lógica. O aplicativo Celular Seguro resolve todos os seus problemas... depois que o seu aparelho foi roubado. Ora, se já foi roubado, pode-se falar em qualquer coisa, menos em segurança. A ideia, em si, não é ruim. Centralizar em uma única ferramenta a comunicação da ocorrência às operadoras e aos bancos. Eles não prometem, porém, o bloqueio imediato do telefone móvel. Ou seja, assim como ocorre na natureza, o predador está desafiado a ser mais rápido, já que a presa lhe concederá alguns preciosos minutos para que se refestele. É aquela velha história. Uma gazela mais veloz obriga o leão a correr mais. E vice-versa.