Filmaço gaúcho tem sessão única e de graça nesta sexta-feira

A Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana realiza nesta sexta-feira (1º), às 19h, uma sessão com entrada franca de Memórias de um Esclerosado (2024). A exibição integra a programação do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, o Frapa. Senhas devem ser retiradas uma hora antes do início da exibição. Depois, haverá debate com os diretores e roteiristas Rafael Corrêa — cartunista que tem esclerose múltipla — e Thais Fernandes, Ma Villa Real, coautora do script, e o montador Jonatas Rubert.