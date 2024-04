Em cartaz no CineBancários, no GNC Moinhos e na Sala Eduardo Hirtz, A Paixão Segundo G.H. (2023) é uma nova parceria entre o diretor Luiz Fernando Carvalho e a atriz Maria Fernanda Cândido. Os dois trabalharam juntos na novela Esperança (2002-2003), em episódios das minisséries Capitu (2008), Afinal, o que Querem as Mulheres? (2010) e Dois Irmãos (2017) e em Correio Feminino (2013), quadro do Fantástico que adaptava textos escritos sob o pseudônimo Helen Palmer por Clarice Lispector (1920-1977) — justamente a autora do livro em que se baseia o segundo longa-metragem de Carvalho.