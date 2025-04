Perillo mantém esperanças de que Eduardo Leite permaneça no PSDB

Apesar dos sinais da saída iminente de Eduardo Leite, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, nutre esperança de manter o governador no partido . Perillo e Leite conversaram por telefone na quarta-feira (16) à noite.

De acordo com o dirigente tucano, Leite reafirmou que só baterá o martelo sobre seu destino após a conclusão da fusão do PSDB com o Podemos.

— Da nossa parte, tanto eu quanto a Renata Abreu, presidente do Podemos garantimos todo o espaço, todas as condições para que ele possa ser candidato a presidente por esse partido que vai nascer da fusão — disse Perillo.

A união entre o Podemos e o PSDB deve ser confirmada no dia 30 de abril. Já a filiação de Leite ao PSD tende a ocorrer na primeira semana de maio, antes da viagem do governador a Nova York.

Sumindo do mapa

Com a saída de Raquel Lyra e a provável partida de Eduardo Leite, o PSDB ficará com apenas um governador: Eduardo Riedel, no Mato Grosso do Sul.