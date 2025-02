Em cidade que tentou transferir feriado da Consciência Negra, vereadores barram criação de secretaria de Igualdade Racial

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Câmara de Vereadores de Dilermando de Aguiar, no centro do Estado, barrou a criação de uma secretaria de Igualdade Racial no município. O projeto enviado pelo prefeito Jorge Saidelles (União Brasil) foi rejeitado na quarta-feira, por cinco votos a quatro.