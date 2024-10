TRE rejeita mandado de segurança do Novo e Camozzato fica fora do debate

Na segunda tentativa de obter uma decisão favorável da Justiça à sua pretensão de participar do debate da RBS TV, nesta quinta-feira (3) à noite, o candidato do Novo a prefeito de Porto Alegre, Felipe Camozzato, sofreu mais uma derrota. Descontente com a decisão do juiz eleitoral José Ricardo Sanhudo, Camozzato entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional Federal, mas o desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira não acatou o pedido do candidato.