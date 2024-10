Candidatos no segundo turno em Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) visitaram a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) na tarde desta quinta-feira (10), a convite do presidente da corte, desembargador Voltaire de Lima Moraes. O presidente cumprimentou a dupla pela postura de civilidade no pleito até aqui.