Apesar de o prefeito Sebastião Melo ter chegado muito perto de vencer a eleição no primeiro turno, o desempenho MDB na Câmara foi pífio. Elegeu apenas três vereadores: Tanise Sabino, que veio do antigo PTB e tem a força da Assembleia de Deus, e os novatos Rafael Fleck, herdeiro dos votos do falecido Mauro Zacher (PDT) e Vitorino Basegio, ex-adjunto da Secretaria de Serviços Urbanos.