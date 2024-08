Adiló disputa a reeleição em Caxias, com ex-adversário Edson Néspolo como vice 

Sem a presença do governador Eduardo Leite e da presidente estadual do partido, Paula Mascarenhas, o PSDB e seu parceiro de federação, o Cidadania, aprovaram por aclamação a candidatura do prefeito Adiló Didomenico à reeleição em Caxias do Sul, tendo Edson Néspolo (União Brasil) como candidato a vice. Na convenção, realizada na tarde de sábado (3), também foram aprovados os nomes dos 24 candidatos a vereador do PSDB e Cidadania. A coligação conta ainda com Republicanos, PRD e Democracia Cristã.