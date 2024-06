Nunca o Dia Mundial do Meio Ambiente coincidiu com a ocorrência de uma catástrofe capaz de ilustrar com tanta precisão os efeitos das mudanças climáticas na vida das pessoas como neste ano. Foi por isso que o governador Eduardo Leite fez questão de ir a Brasília participar do evento em que a ministra Marina Silva fez o balanço das ações do seu ministério em um ano e meio nesta quarta-feira (5).