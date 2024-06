As disputas ideológicas entre defensores e inimigos das concessões e privatizações não podem turvar a discussão sobre o papel de cada parte na recuperação do Aeroporto Salgado Filho, essencial para a economia do Rio Grande do Sul. Uma enchente como essa que arrasou o Estado se enquadra na classificação de “força maior” ou “casos fortuitos”, que justificam o reequilíbrio do contrato, que pode ser feito por diferentes instrumentos: compensação financeira, prorrogação de prazo e até a inclusão de outros ativos em um pacote, seja um aeroporto já em operação, seja um novo terminal a ser explorado.