A enchente que arrasou o Rio Grande do Sul emudeceu os defensores do Estado mínimo. Políticos para os quais o único papel do Estado é “não atrapalhar” estão mergulhados nas próprias contradições, defendendo investimentos e benefícios que não cabem nas teorias nem se encaixam nos discursos do passado. Na hora do caos, é ao Estado (também conhecido como a “Viúva”) que pobres e ricos recorrem com suas demandas pequenas, médias e grandes. Com isso, fortalecem o discurso dos moderados que não querem Estado mínimo nem máximo, mas do tamanho necessário.