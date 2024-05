São tantas as rodovias afetadas pela enchente que, embora não faltem recursos federais, as obras novas, como a duplicação das BRs 116 e 290, vão atrasar ainda mais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, que ficou em Porto Alegre para coordenar o trabalho de recuperação de rodovias, disse na Rádio Gaúcha que o problema será a falta de máquinas e operários, pelas construtoras, para atuar em todas as frentes abertas.