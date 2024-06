Um mês após a enchente mais destruidora de todos os tempos no Rio Grande do Sul, uma palavra está no topo das prioridades de 10 em cada 10 prefeitos: moradia. Todos têm pedido aos governos estadual e federal que o processo seja desburocratizado, lembrando que das residências prometidas para o Vale do Taquari na enchente de setembro nenhuma foi construída até agora.