Diante dos boatos de que o pagamento da folha de maio estaria comprometido por causa do alagamento do prédio da Procergs, a Secretaria Estadual da Fazenda tranquiliza os servidores públicos estaduais: o dinheiro estará na conta no dia 31. Nesta segunda-feira (20), o governo depositou o auxílio-refeição de R$ 400.