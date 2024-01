Incomodado com o que considera "péssimos serviços prestados reiteradamente pela Equatorial", o deputado Miguel Rossetto começou a colher assinaturas para a criação de uma CPI destinada a investigar as práticas da empresa. Rossetto justifica o pedido de CPI com o argumento de que, ao longo de 2023, a CEEE Equatorial ignorou todas as tentativas de diálogo propostas pela Assembleia e por Câmaras de Vereadores.