Vinicius Reis / Agência ALRS

A deputada estadual Manuela D'Ávila foi lançada neste domingo (5) como pré-candidata à Presidência da República pelo PC do B nas eleições de 2018. No sábado (4), Manuela foi até São Paulo participar de um encontro com líderes da legenda. A confirmação da candidatura, porém, ocorreu por meio de nota divulgada nas redes sociais do partido. Jandira Feghali, deputada eleita pelo Rio de Janeiro, também estava no páreo.

"Trata-se de uma pré-candidatura que tem como algumas de suas linhas programáticas mais gerais a retomada do crescimento econômico e da industrialização; a defesa e ampliação dos direitos do povo, tão atacados pelo atual governo; a reforma do Estado, de forma a torna-lo mais democrático e capaz de induzir o desenvolvimento com distribuição de renda e valorização do trabalho", diz o comunicado assinado pela presidente do PC do B, Luciana Santos.

Manuela havia se colocado à disposição para concorrer aos cargos de presidente da República e de governadora do Rio Grande do Sul, mas descartava disputar o cargo de deputada federal. Em 2014, foi a deputada estadual mais votada do Estado.