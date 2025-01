Enchentes e estiagem, dois lados da mesma moeda

A sensação é de que as autoridades vão até os locais, visitam as propriedades, identificam o problema, mas até a roda da burocracia girar, demora muito para a ajuda chegar.

Aos repórteres Bruna Oliveira e Everson Dornelles, em reportagem em GZH, o assistente de culturas da Emater, Alencar Rugeri, descreveu a escassez hídrica que atinge de forma mais sensível as regiões Central e as Missões como um grande mosaico dada a forma "desparelha" com que a seca atinge as lavouras. A coluna questionou o governo do Estado sobre ações. A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação enviou uma lista: