Minidocumentário abordará o impacto da enchente em comunidades de religião afro-brasileiras

A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (RenafroSaúde), em parceria com o Instituto Ibirapitanga, realizará nesta terça-feira (3) o pré-lançamento do minidocumentário "A Dide: Ajuda Humanitária aos Terreiros" . A produção destaca o impacto das recentes enchentes em comunidades religiosas afro-brasileiras no Estado e as iniciativas de ajuda humanitária para apoiar os locais atingidos.

A produção conta com o apoio da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) e o pré-lançamento será às 14h no auditório do órgão.