A massa falida da boate Kiss

Mais de 11 anos depois da tragédia da Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, a falência da boate, enquanto pessoa jurídica, foi decretada no último dia 10 de julho. O processo está a cargo do juiz Alexandre Moreno Lahude, da Vara Regional Empresarial de Pelotas. O processo falimentar tramita na cidade do sul do Estado em razão da competência da Vara Regional Empresarial. Os processos de falência de empresas de Santa Maria, como o caso da Kiss, são direcionados para essa comarca.