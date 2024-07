Leilão de mobiliário de design em prol de vítimas da enchente no RS recebe lances até esta terça-feira

Um dos maiores movimentos do design em prol das vítimas da enchente no RS terá etapa decisiva nesta terça-feira (30), quando ocorre o leilão de mais de cem móveis e peças assinados por artistas e que contou com apoio de fábricas e lojas. Lances iniciais já podem ser feitos em leilaodesign.com.br. As peças doadas estão em exposição em SP. O valor da venda irá para a Operação De Volta para Casa.