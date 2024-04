A jornalista gaúcha Iara Lemos, radicada há 15 anos em Brasília, tem um extenso trabalho de pesquisa e no jornalismo em defesa dos direitos humanos. Formada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e especialista em História Política, a profissional assina dois capítulos do livro "Crimes contra Mulheres" (editora Mizono), no qual várias autoras compartilham conhecimento teórico e prático sobre violências doméstica, psicológica, encarceramento feminino, pedidas protetivas de urgência e transfobia.