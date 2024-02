Um candidato à presidência assassinado às vésperas da eleição. Tiroteios em comícios e corpos pelas ruas. Um estúdio de TV invadido por criminosos em meio a uma transmissão ao vivo de um telejornal. Nos últimos meses, essa é o cotidiano no Equador, pequeno país sul-americano assolado pela guerra do tráfico. Em 8 de janeiro, o presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção em todo o território para combater a crise deflagrada pelo fortalecimento de facções criminosas no país.