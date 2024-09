Que o calendário do futebol brasileiro é cruel para time grande, todos nós sabemos. É bizarro pensar que resultados ruins te dão um pouco mais de "tranquilidade" para trabalhar na temporada. Assim vai ser a vida do Grêmio a partir de agora. Triste, porém, verdadeiro. As eliminações da Copa do Brasil e Libertadores darão à Renato algo que ele não teve desde março deste ano: uma semana inteira para trabalhar a equipe sem viagens.