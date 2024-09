Que a relação da Arena com a torcida do Grêmio não é das melhores, todos nós já estamos cansados de saber. Mas é inacreditável que não se veja uma luz no fim do túnel. Creio que não teve um gremista incrédulo com a divulgação do preço dos ingressos para o jogo do retorno da Arena. Para não sócios, os valores são de R$ 125 na Arquibancada Norte e R$ 250 na Gramado Leste. Salgadíssimo!