Eu disse aqui, há algumas semanas, que o Inter era favorito contra o Juventude na semifinal do Gauchão. Viram no que deu, né? Não passou. Acontece. Mas, vou dizer de novo, o Grêmio é favorito contra o Ju na briga pelo título do Campeonato Gaúcho. É bom destacar que o tal favoritismo não garante a vitória. Não será um jogo fácil para o time de Renato Portaluppi.