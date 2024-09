Por que ninguém protesta pelo meio ambiente

O Brasil ardendo em brasa, os cinco continentes enfrentando catástrofes, e nada parece capaz de mobilizar as multidões. Por que ninguém protesta? Não se trata de indiferença ou desprezo pela natureza. A explicação talvez esteja na ausência do que Elias Canetti (1905-1994), no livro Massa e Poder, chamou de "cristal de massa". Entenda, no meu comentário no vídeo acima.