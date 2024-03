O fim do tradicional Teresópolis Tênis Clube, que vai a leilão nesta terça-feira (18), é uma triste ilustração da decadência que atinge os clubes sociais em Porto Alegre — e em qualquer metrópole brasileira. Condomínios fechados, com piscinas e churrasqueiras, além de academias de bairro, estão entre os concorrentes que fizeram os clubes perderem força. Mas há os que ainda conseguem se manter. Ouça, abaixo, o meu comentário sobre isso no programa Gaúcha Mais.