Um extravagante discreto. Parece um contrassenso, mas assim era Luiz Carlos da Silva, o Caburé, empresário que atraía olhares na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no Litoral Norte, com um estilo de vida hedonista e cheio de pompa. Por outro lado, falava pouco – ao menos publicamente. Eu mesmo tentei entrevistá-lo várias vezes, sempre sem sucesso. O fundador do Grupo Caburé Seguros morreu nesta terça-feira, aos 90 anos, como contei hoje no Timeline da Gaúcha.