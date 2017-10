A derrota do Corinthians apenas reforça o que venho falando há um tempo: o Timão está louco para entregar o Brasileirão e ninguém está afim de pegar. Ontem, aqui em Guayaquil, conversei com Maurício Noriega sobre isso.

Ele acredita que o Grêmio errou ao largar o Campeonato Brasileiro tão cedo. Para o comentarista do SporTV, o Tricolor apresentou o melhor futebol do país e com um pouquinho mais de esforço poderia estar ainda na disputa.

Mas não adianta mais chorar pelo leite derramado. Agora tudo é Libertadores. O Estádio do Barcelona é antigo, mas muito bom. As condições do gramado são excelentes. A delegação do Grêmio está muito focada e o ambiente é muito tranquilo.