Não venderei meus olhos para provar que sou uma pessoa

Sou humano e nada do que é humano me é estranho. Aprecio muito esta citação do poeta romano Terêncio, que costumo usar como uma espécie de atestado de vacina contra as surpresas da vida. Mas esse negócio de vender a íris dos olhos em troca de uma identidade de ser humano, só para provar que não sou um robô, me parece mais do que estranho: é surreal, ilógico, antinatural e mais algum adjetivo de absurdidade que me falta agora no meu escasso vocabulário de imprecações leves.