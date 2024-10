A semelhança entre Flamengo e Inter em 2024

Quando um time muda 180 graus em três dias, é impossível não cogitar as razões pelas quais metamorfose tão drástica tenha acontecido. Não se trata de magia, não é o mundo de Asterix e Obelix, onde uma poção mágica fazia o exército gaulês resistir à dominação francesa. Já se viu em outro tempo e noutra circunstância, não é exatamente uma surpresa, mas sempre choca. O exemplo mais recente é o do Flamengo contra o Corinthians, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Haverá outros em sua memória de torcedor do Grêmio ou do Inter.