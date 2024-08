O melhor gaúcho do Brasileirão estará em Goiânia para enfrentar o lanterna Atlético-GO, neste sábado (24), com ótimas chances de vitória. O Juventude de Jair Ventura afirma uma promissora solidez para alcançar seu título particular no ano: manter-se na Série A e, assim, garantir um 2025 mais rico e seguro.