Em momento delicado para o governo, Lula convoca a imprensa para dizer que tem tudo sob controle

Em um momento delicado para o governo, marcado por aumento na inflação e queda de popularidade, o presidente Lula concedeu uma longa entrevista à imprensa, nesta quinta-feira (30). Mais do que uma estratégia para melhorar a comunicação do governo, a fala foi uma tentativa do presidente de mostrar que tem tudo sob controle. Lula mandou recados a partidos que compõem o governo, respondeu a ataques da oposição, prometeu compromisso fiscal e disse que a entrega de obras e programas públicos vai deslanchar neste ano.

A entrevista é uma das primeiras iniciativas visíveis do novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, que foi chamado há duas semanas com a missão de dar visibilidade ao governo, combater fake News e tentar demonstrar que o país está melhor agora do que antes de Lula assumir a presidência.

Nos últimos dias, as pesquisas de opinião que mostram queda na aprovação do governo acenderam um alerta no entorno de Lula. Publicamente, ele minimizou o impacto desses levantamentos. Logo depois, no entanto, disse que é natural que, na metade do mandato, eleitores esperem mais.

— Este é o ano mais importante do governo. É o ano da grande colheita — afirmou o presidente, logo na abertura da fala, prevendo que obras e programas públicos irão deslanchar.

Além de rebater o clima de pessimismo sobre o futuro de sua gestão, que domina o noticiário nos últimos dias, Lula também quis mandar recados aos presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do Republicanos, Marcos Pereira, dois caciques do centrão que deram sinais recentes de afastamento do governo.

— É importante lembrar que não tive apoio de muitos partidos desses nas eleições de 2022 — disse Lula, depois de relatar que riu ao ler a previsão de Kassab de que ele não seria reeleito se as eleições fossem hoje.

Sem antecipar nomes, Lula também admitiu na entrevista que fará mudanças na Esplanada, elogiou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, cotada para a Secretaria-Geral da Presidência, e disse que espera ter o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), como seu candidato a governador em Minas Gerais – dando um sinal de que ele deve mesmo ser confirmado como ministro.