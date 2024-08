Mobilização de produtores gaúchos pressiona governo Lula; prazo para pagamento de dívidas ainda gera impasse

A mobilização de agricultores que já ocorre em todas as regiões do Estado chegou com força a Brasília e colocou mais pressão no governo federal. No Ministério da Agricultura, parlamentares que foram recebidos pelo ministro Carlos Fávaro nesta terça-feira (13) viram disposição dele para medidas mais amplas aos atingidos pela enchente, mas também uma dificuldade de convencimento da área econômica. Um dos principais impasses é sobre o prazo para pagamento das dívidas.