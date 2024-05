O governo Lula trabalha nos últimos detalhes de uma Medida Provisória (MP) que abrirá crédito extraordinário no orçamento para socorrer o Rio Grande do Sul, viabilizando o envio imediato de recursos. Em reuniões nesta segunda-feira (6), a cúpula do governo chegou à conclusão de que não é necessária uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir as condições de excepcionalidade. Ainda será discutida uma ação conjunta com o Congresso para alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).