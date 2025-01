Reação de Trump a sermão na igreja mostra quanto é relativa sua noção de "liberdade de expressão"

Trump reagiu com fúria a um pedido de misericórdia . Mariann havia citado "pessoas em nosso país que estão assustadas agora", como a comunidade LGBT+ e os imigrantes, falando em frente ao presidente em celebração na Catedral Nacional de Washington.

Conhecido por não usar qualquer freio de moderação em suas palavras, Trump cooptou líderes de big techs e se orgulhou de, com suas ameaças, fazer a Meta abdicar de checagens em suas redes sociais em nome da "liberdade de expressão".

No sermão de Mariann não houve qualquer crítica explícita, apenas o pedido de "misericórdia" (mercy em inglês) com pessoas que devem estar preocupadas sobre qual será seu lugar na sociedade americana. Ponderou, apenas, que a união defendida pelo novo presidente do país exige honestidade, humildade e reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos.