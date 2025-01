O que está por trás de façanha brasileira inédita no Oscar, e por que é importante

Aprendemos muito sobre os bastidores do Oscar, oficialmente Academy Awards, durante a fase de expectativa para a indicação. Mais brasileiros descobriram que o processo não envolve apenas merecimento. Ou seja, não ganha o Oscar, necessariamente, o "melhor filme" .

A façanha brasileira inédita na premiação, que é ter uma obra indicada para "melhor filme", não apenas como "melhor filme internacional" – e conquistar o máximo de indicações para um off Hollywood –, tem um segredo: uma eficiente campanha de marketing.

Críticos que acompanham o Oscar há décadas desvendam o nome do jogo: é visibilidade. E contam pontos participação em eventos, entrevistas, aparições públicas, sessões do filme com debates para votantes. Foi o que fizeram o diretor Walter Salles e os atores Fernanda Torres e Selton Mello, além de outros integrantes da equipe. A melhor notícia é esta: além de fazer cinema de alta qualidade, a equipe soube jogar esse jogo.