Gigante do ESG sugere  padronização de boas práticas

Um estudo da Ambipar ESG , divisão da gigante com foco em transformação ecológica, aponta os desafios para implementação e efetividade de práticas ESG .

— A criação de normas e certificações , como selos verdes, seria uma solução para oferecer mais clareza e confiança a consumidores e investidores, garantindo que as empresas estejam realmente comprometidas — afirma Moreira.

Ainda conforme a executiva, é preciso que as empresas foquem suas iniciativas ESG em áreas que realmente agreguem valor, para negócio e sociedade. Depois da materialização, são as normas e certificações que, de forma mais padronizada e clara, podem ajudar as organizações a direcionar e gerir metas e exigências das ações sustentáveis. O resultado é maior transparência.