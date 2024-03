Principal responsável pela gestão do Grupo Flow, uma das maiores startups de podcasts do país, Sarah Buchwitz faz o caminho contrário em relação à maioria dos executivos. Ela saiu de um cargo de líder de marketing da Mastercard para assumir como CEO de uma startup. Esse movimento, para ela, foi natural, mesmo visto com estranheza por outras pessoas, como relata. As mídias digitais têm assumido um papel de protagonismo no dia a dia das pessoas, e Buchwitz encara o novo desafio.