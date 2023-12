No final de dezembro de 2023, o consumo de todos os clientes da Sulgás é medido de forma remota. Os dados, em metros cúbicos de gás natural, são captados por um aparelho instalado no medidor e enviados diariamente ao sistema da companhia. Com isso, a empresa é a primeira distribuidora de gás do Brasil a operar com telemetria para 100% dos clientes.