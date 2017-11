Como a coluna havia antecipado em 19 de outubro, a Panambra abandonou o icônico prédio da Avenida Azenha, em Porto Alegre. Apesar do fechamento desta unidade, a rede não vai reduzir o número de lojas. Está abrindo uma novinha em folha, na Avenida Padre Cacique, em frente ao Beira-Rio. Neste início de novembro, os clientes da Panambra já estão recebendo avisos de que a revenda da Azenha fechou.

O prédio com cobertura em arco, que evocava alguns clássicos de Oscar Niemeyer, acumula cerca de 65 anos de história. Sabe-se que foi vendido, mas seu destino ainda é desconhecido. A construção também tem ares de art déco. Ao menos, o que se perde é só o cenário. O negócio segue vivo e com disposição de se expandir, em outra localização. A Avenida Padre Cacique vem se transformando em um novo polo automotivo da Capital, com pelo menos quatro revendas de marcas diferentes.