Com a justificativa de que a Argentina é mercado estratégico para a companhia, o diretor-presidente da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, anunciou nesta terça-feira (31) a inauguração de uma usina produtora de aço na cidade de Pérez, província de Santa Fé. Segundo a empresa, há mais de 40 anos não se construía uma usina com essas características no país vizinho. O movimento contrasta com decisões recentes do grupo siderúrgico, que vendeu unidades na Espanha, no Chile e metade da operação na Colômbia, entre outros ativos.