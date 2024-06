O que acontece quando a gente morre? 

Todos iremos, não há saída. E cada vez ficamos mais tempo no planeta. A dor da morte vem na interrupção abrupta. No acidente. No fim precoce. Ou por forças externas. Foi o que aconteceu com pessoas na enchente mortal que veio e ainda assola o Estado do Rio Grande do Sul — e afetará ainda por anos, basta vermos outros locais do mundo que penaram a mesma dor. Os números atestam a tristeza. E o bem maior, a vida, foi o que quase 200 pessoas perderam no sul do país.