O grande desafio do Inter em 2025

É fato. O Inter fecha mais uma temporada sem conquistas. O objetivo da gestão Alessandro Barcellos era voltar a levantar uma taça. Não conseguiu. As eliminações para o Juventude no Gauchão e Copa do Brasil não podem ser esquecidas na hora do balanço geral. Os dirigentes demoraram para substituir Eduardo Coudet.



A reta final do Brasileirão, com o ótimo trabalho de Roger Machado, Paulo Paixão e a chegada de D’Alessandro para os gabinetes deixa uma ótima impressão. Mas é hora de voltar a vencer. É o grande desafio para 2025.