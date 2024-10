Os caminhos do Grêmio na reta final do Brasileirão passam pelo Maracanã

O jogo contra o Fluminense, na sexta-feira (1º), vai determinar qual será o caminho que o Grêmio vai percorrer na reta final do Brasileirão. Uma vitória no Maracanã coloca no horizonte do Tricolor gaúcho uma vaga na Sul-Americana.



Por outro lado, um resultado negativo, relacionado com os jogos dos times que tentam sair das proximidades do Z-4, pode indicar uma perigosa aproximação na parte baixa da tabela.