Os reforços no Grêmio dentro e fora de campo

Renato Portaluppi terá reforços dentro e fora de campo para montar a equipe que encara o Flamengo no próximo domingo (22). O público na Arena poderá ser ampliado para a cota de 24 mil torcedores, ocupando todo o anel inferior. Isso significa que a equipe gremista poderá contar com o apoio da galera para enfrentar um adversário tão qualificado. Aos poucos, as coisas vão voltando ao normal na relação time e torcida.



Para formatar a escalação, Renato que ainda é desfalque porque precisa cumprir mais um jogo de suspensão terá voltas importantes na zaga. Depois da suspensão, Geromel e Kannemann ficam à disposição. Rodrigo Ely e Jemerson serão avaliados durante a semana. Recuperado de uma gripe, o volante Edenilson também passa a ser uma opção no banco de reservas.