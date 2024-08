A baita aposta do Inter

O Inter faz movimentos fora de campo para aliviar o ambiente no Beira-Rio e melhorar o desempenho da equipe na reta final da temporada. Mais do que isso, a vinda de D’Alessandro para ser diretor esportivo é um baita acerto. Uma contratação para já começar a projetar 2025.



O Colorado traz de volta uma figura com histórico vencedor no clube dentro do campo. Um ídolo do torcedor, que construiu a sua trajetória em Porto Alegre desde que chegou, lá em 2008. Faltava alguém com esse estofo na atual conjuntura colorada.