É obrigação do grupo do Inter entregar mais

O Juventude mereceu demais a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi mais competente do que o Inter nas duas partidas, tanto em Porto Alegre quanto em Caxias do Sul. O pênalti perdido por Alan Patrick poderia ter mudado a história. Mas o camisa 10 falhou. Pela segunda vez na temporada, o Papo de Roger Machado eliminou o Colorado. Mais uma queda na competição brasileira de mata-mata de forma prematura.



A arbitragem acabou sendo um personagem negativo no jogo do Alfredo Jaconi. Muita confusão durante a partida com invasão de campo e expulsões. Agora resta ao Inter se reorganizar para o restante do Brasileirão, onde está na segunda página da classificação, e a retomada da Sul-Americana contra o Rosario Central a partir de terça-feira.