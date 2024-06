2024 tem se mostrado o ano mais desafiador da história para os gaúchos. O nosso povo foi submetido a fúria cruel das águas, na enchente sem precedentes. Vidas foram levadas. Famílias perderam absolutamente tudo. Cidades acabaram devastadas. Como nunca, a tragédia bateu na nossa porta. O caos avassalador, em muitos casos, nos fará começar do zero.



Da mesma maneira, nunca se viu uma onda de solidariedade tão gigante vinda dos quatro cantos do Brasil. Sejam dos incansáveis voluntários, dos órgãos governamentais ou dos agentes de saúde, policiais, bombeiros e militares. Todos imbuídos do mesmo objetivo de salvar vidas. A segunda etapa da retomada é limpar os estragos causados pela enchente. Ainda há muito trabalho braçal a fazer. Há entulhos por toda a parte.